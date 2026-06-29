राम मंदिर दान चोरी: सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, कहा- थोड़ा इंतजार कर लो देश Jun 29, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के लिए इकट्ठा हुए दान के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी, लेकिन जजों ने साफ कहा कि वे 13 जुलाई के बाद जब अदालत की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तब इस मामले पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा, "थोड़ा इंतजार कर लेने से आसमान नहीं गिर पड़ेगा।"