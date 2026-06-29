राम मंदिर दान चोरी: सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, कहा- थोड़ा इंतजार कर लो
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के लिए इकट्ठा हुए दान के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी, लेकिन जजों ने साफ कहा कि वे 13 जुलाई के बाद जब अदालत की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तब इस मामले पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा, "थोड़ा इंतजार कर लेने से आसमान नहीं गिर पड़ेगा।"
याचिकाकर्ताओं ने लगाया कुप्रबंधन का आरोप
याचिका दायर करने वाले 2 वकीलों का मानना है कि मंदिर के लिए मिले दान में गड़बड़ी हुई है। उनका यह भी कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच करने के तरीके पर भरोसा नहीं है। वकीलों को डर है कि जरूरी सबूत मिटाए जा सकते हैं और मौजूदा जांच पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कोई दखल नहीं दिया है और वह अपने तय शेड्यूल पर ही कायम है।