UGC के समानता संबंधी नए नियमों के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

आरोप

याचिकाकर्ताओं ने क्या लगाया है आरोप?

कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के बहाने बनाया गया यह प्रावधान कुछ वर्गों (विशेषकर सामान्य वर्ग) के विरुद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है और कुछ समूहों को शिक्षा से वंचित कर सकता है। याचिका में कहा गया कि नियम 3(c), संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है। यह UGC अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत है।