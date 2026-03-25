कोर्ट के आदेश से नाराज हुआ याचिकाकर्ता का पिता, CJI के भाई को कर दी कॉल

मामला क्या है मामला? बार एंड बेंच के मुताबिक, बुधवार को CJI कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ याचिकाकर्ता निखिल कुमार पुनिया की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पुनिया ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अल्पसंख्यक आरक्षण की मांग की थी। जब 28 जनवरी को सुनवाई में कोर्ट को पता चला कि व्यक्ति का जन्म जाट (उच्च जाति) समुदाय में हुआ था और बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया है तो कोर्ट ने नाराजगी जताई। पीठ ने इसे "नई धोखाधड़ी" करार दिया।

सुनवाई आदेश से नाराज हुए याचिकाकर्ता के पिता ने मिलाया CJI के भाई को फोन जब बुधवार को मामले की सुनवाई हुई तो CJI कांत ने खुलासा किया, "हमें आपके मुवक्किल के पिता के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए। आप इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या किया है? क्या मुझे इसे खुले न्यायालय में बताना चाहिए? वह मेरे भाई को फोन करके पूछता है कि CJI ने यह आदेश कैसे दिया। क्या वह हमें हुकुम देगा? यही उसका आचरण है।"

Advertisement