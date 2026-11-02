दिल्ली में दिवाली के दिन फोड़ सकेंगे हरित पटाखे

दिल्ली में दिवाली के दिन फोड़ सकेंगे हरित पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय सीमा

लेखन गजेंद्र 03:39 pm Nov 02, 202603:39 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली पर दिल्ली-NCR में हरित पटाखों को फोड़ने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने इसके लिए समय सीमा भी तय की है, जिसके तहत पटाखे 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। कोर्ट ने अपने 15 अक्टूबर, 2025 के पहले के आदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अस्पतालों, वृद्धाश्रम और शांत क्षेत्र के 300 मीटर के दायरे में पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा।