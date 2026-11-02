दिल्ली में दिवाली के दिन फोड़ सकेंगे हरित पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय सीमा
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली पर दिल्ली-NCR में हरित पटाखों को फोड़ने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने इसके लिए समय सीमा भी तय की है, जिसके तहत पटाखे 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। कोर्ट ने अपने 15 अक्टूबर, 2025 के पहले के आदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अस्पतालों, वृद्धाश्रम और शांत क्षेत्र के 300 मीटर के दायरे में पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा।
दिवाली
पहले दी थी अनुमति
कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, नर्सिंग होम, शैक्षिक संस्तानों समेत कई स्थानों को 'पटाखा रहित क्षेत्र' घोषित किया जाएगा और उन्हें सही तरीके से बताया जाएगा।
बता दें कि कोर्ट ने 2015 में अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली और वायु प्रदूषण से प्रभावित दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों में पटाखों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।
हालांकि, 2025 में दिवाली के त्योहार के दौरान हरित पटाखों की इजाजत परीक्षण के तौर पर दी थी।