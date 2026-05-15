ईंधन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आगे आया, हफ्ते में 2 दिन होगी ऑनलाइन सुनवाई

फैसला

न्यायाधीशों से कार-पूल करने का आग्रह

कोर्ट ने सभी न्यायाधीशों से ईंधन बचाने के लिए आपस में कार-पूलिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया था, जिसे माना गया है। कोर्ट ने प्रत्येक रजिस्ट्री शाखा में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन तक घर से काम करने की अनुमति दी। हालांकि, साप्ताहिक रोस्टर तैयार कर न्यायालय के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करना होगा। अगर किसी विशेष शाखा में काम की प्रकृति के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक हो तो रजिस्ट्री अधिकारी कोर्ट आ सकते हैं।