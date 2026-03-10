कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, कहा- मुआवजा नीति बनाएं 

सुनवाई याचिका में क्या की गई थी मांग? बार एंड बेंच के मुताबिक, याचिका में लड़कियों के अभिभावकों ने स्वतंत्र समिति द्वारा मौतों की जांच करने के साथ-साथ पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से जारी करने की मांग की थी। याचिका में अनुरोध किया गया था कि माता-पिता को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। साथ ही, सरकार को टीकों के प्रतिकूल दुष्प्रभावों से पीड़ित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान और उपचार के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया जाए।

सुनवाई कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया, "भारत सरकार कोविड-19 टीकाकरण के बाद होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के लिए बिना किसी गलती के मुआवजे की नीति बनाएगी। ऐसी घटनाओं की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र जारी रहेगा, संबंधित आंकड़े समय-समय पर सार्वजनिक कर सकते हैं।" कोर्ट ने कहा, "मुआवजा योजना को सरकार की गलती की स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दुष्प्रभावों के मुद्दे की जांच के लिए नए विशेषज्ञ निकाय की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं।"

