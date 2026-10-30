उत्तर प्रदेश में फॉर्म-7 के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश में फॉर्म-7 के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए

लेखन गजेंद्र 06:34 pm Oct 30, 202606:34 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान फॉर्म-7 के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। प्रदेश में एक साथ कई मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 गलत तरीके जमा किए गए थे, जिसको लेकर कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को जांच करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने आयोग से कहा कि वह फॉर्म-7 में हुई गड़बड़ियों की जांच करें।