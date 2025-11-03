सुप्रीम कोर्ट अश्लील फिल्मों पर पाबंदी का इच्छुक नहीं, नेपाल में Gen-Z विरोध-प्रदर्शन का हवाला दिया

उदाहरण

नेपाल के प्रदर्शन का हवाला दिया

कोर्ट में दायर याचिका में सरकार को पोर्नोग्राफी देखने पर अंकुश लगाने, खासकर नाबालिगों को देखते हुए नीति बनाने की मांग की गई थी। इस दौरान पीठ ने कहा, "देखिए नेपाल में प्रतिबंध को लेकर क्या हुआ।" याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार को इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी की आसान उपलब्धता का हवाला देते हुए, इस तक पहुंच को रोकने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने समाज और व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का जिक्र किया।