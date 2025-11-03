सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बिगड़ती हवा पर नाराजगी जताई, कहा- कोई कार्रवाई नहीं हो रही

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि जब प्रदूषण के महत्वपूर्ण आंकड़े ही गायब हैं, तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाएगा। अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से CAQM और CPCB को बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए पूर्व-निवारक उपाय करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया। वकील ने कहा कि उन्हें स्थिति गंभीर होने से पहले ही कार्रवाई करनी होगी।

नाराजगी

CJI ने क्या कहा?

वकील ने कहा कि दिवाली के दौरान 37 में से केवल 9 निगरानी केंद्र ही चालू थे। अगर ये केंद्र काम नहीं करेंगे, तो हमें समझ नहीं आएगा कि GRAP कब लागू करना है। उन्हें स्थिति पर जवाब देने दीजिए। इसके जवाब में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने CAQM और CPCB को वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।