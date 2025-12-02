रोहिंग्याओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या घुसपैठियों के लिए लाल कॉर्पेट बिछाना चाहिए?

सुनवाई

CJI ने क्या कहा?

CJI ने कहा, "उत्तर भारत की ओर हमारी सीमा संवेदनशील है और हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि देश के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए आप उनके (आप्रवासियों) लिए लाल कालीन चाहते हैं...आप सुरंग के माध्यम से प्रवेश करते हैं और भोजन, आश्रय, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के हकदार हैं। क्या हम इस कानून को खींचना चाहते हैं? क्या हमारे गरीब बच्चे लाभ के हकदार नहीं हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि मांगना बहुत ही काल्पनिक है।"