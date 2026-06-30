गंगा एक्सप्रेसवे पर वकील का कारनामा, हादसे में बचाईं 4 जानें

कुमार की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई

कुमार ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को बाहर निकालने के लिए धातु की रॉड से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। इसके बाद, बाकी लोगों को निकालने के लिए उन्होंने विंडशील्ड तोड़ने में भी मदद की। एम्बुलेंस आने में देर हो रही थी, ऐसे में उन्होंने खुद ही घायल यात्रियों को अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनका सामान सुरक्षित रहे। बाद में, उन्होंने ऑनलाइन साझा किया कि सभी लोग अब ठीक हैं और उन्होंने अपने इस प्रयास को 'वर्थ इट' बताया। उनकी यह कहानी देखते ही देखते वायरल हो गई, जिससे लोगों को यात्रा पर निकलने से पहले अपनी गाड़ियों की जांच करने की प्रेरणा मिली और साथ ही, यह भी याद दिलाया गया कि आपात स्थिति में दूसरों की मदद करना कितना मायने रखता है।