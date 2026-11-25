ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन में लोगों को हिरासत लेने पर केंद्र से मांगा जवाब (फाइल तस्वीर)

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन में लोगों को हिरासत लेने पर केंद्र से मांगा जवाब

लेखन गजेंद्र 04:43 pm Nov 25, 202604:43 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने सरकारों से विरोध-प्रदर्शन के दौरान लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह निर्देश प्रदर्शनकारियों की ओर से दायर याचिका पर दिया और पूरी जानकारी देने को कहा है।