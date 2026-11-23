इस दौरान कोर्ट प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाई पाबंदियों और BS-IV वाहन मालिकों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट लेने और ईंधन लेने में आ रही दिक्कतों पर विचार कर रही थी।

न्यायाधीश बागची ने टिप्पणी की, "हमारा रुख स्पष्ट है; हम दिल्ली में केवल BS-VI वाहनों को ही चलने देंगे, भले ही NCR में ऐसा न हो।"

यह टिप्पणी तब आई जब वकील ने अदालत को बताया कि BS-IV वाहनों के संबंध में एक अर्जी दाखिल की गई।