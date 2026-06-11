सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; गृहणियों को 'राष्ट्र निर्माता' बताया

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; गृहणियों को 'राष्ट्र निर्माता' बताया, मौत पर परिवार को मिलेगा मुआवजा

लेखन गजेंद्र 03:15 pm Jun 11, 202603:15 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए देशभर की गृहणियों को 'राष्ट्र निर्माता' और राष्ट्र के साथ मानव के विकास में योगदान देने वाला बताया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने कहा कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी गृहणी की मौत हो जाती है तो उसका परिवार मुआवजे का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि हादसे में परिवार के घरेलू देखभाल के नुकसान के लिए मुआवजे की राशि 30,000 प्रतिमाह होनी चाहिए।