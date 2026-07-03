सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 3 बिजली कंपनियों की प्रस्तावित ऑडिट पर लगाई रोक, जानिए कारण देश Jul 03, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 3 निजी बिजली कंपनियों के प्रस्तावित ऑडिट पर रोक लगा दी है। यह ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को करनी था। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के बिजली नियामक (DIRC) के पास इस तरह की ऑडिट करवाने का अधिकार था भी या नहीं। इस फैसले से सरकार की उन 38,552 करोड़ रुपये की जांच की कोशिश भी टल गई है, जो इन कंपनियों के पास सालों से बिजली के टैरिफ न बढ़ने के कारण जमा हो गए हैं।