सुप्रीम कोर्ट लैंगिक भेदभाव पर नाराज, महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन में मिलेगा अधिकार 

फैसला कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन अधिकारियों के कैरियर मूल्यांकन उन धारणाओं पर आधारित थे, जिन्होंने उनकी कैरियर प्रगति को बाधित किया। कोर्ट ने कहा, "अवसरों की असमानता ने उनकी आपसी योग्यता को प्रभावित किया। उन्हें दीर्घकालिक कैरियर प्रगति के लिए अयोग्य माना गया...हम पाते हैं कि स्थायी कमीशन से इनकार करना प्रणालीगत भेदभाव का परिणाम था और उन्हें कैरियर प्रगति के लिए अयोग्य पाया गया। इसलिए, हम पूर्ण न्याय के लिए अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हैं।"

कमीशन 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को पेंशन कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि महिला अधिकारियों को ऐसी रियायत से वंचित करना गलत था। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) या अनुभाग बोर्डों द्वारा कुछ आवेदकों को पहले दी गई रियायत में कोई बाधा न आए। कोर्ट ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी उन अधिकारियों को एकमुश्त उपाय के रूप में पेंशन और परिणामी लाभ देने का आदेश दिया, जिन्होंने PC से इनकार करने पर पहले ही सेवा छोड़ी थी।

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