याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: INA को राष्ट्रीय सेना बनाने की मांग खारिज, कहा- 'इतिहास अदालत का काम नहीं'

न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता की एक जैसी याचिकाओं पर लगाई रोक

न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता को ऐसी ही बार-बार याचिकाएं दाखिल करने पर फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतिहास और राजनीति के मुद्दे अदालतों में तय नहीं किए जा सकते। इतना ही नहीं, न्यायाधीशों ने कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि भविष्य में इस याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका के नाम पर दाखिल ऐसी किसी भी अर्जी को स्वीकार न किया जाए। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि नेताजी से जुड़े कानूनी दावे अगर जरूरी हों, तो उनके परिवार की ओर से ही किए जाने चाहिए, खासतौर पर उनकी भतीजी अनीता बोस फाफ की ओर से।