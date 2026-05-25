दहेज या ड्रग्स की लत? ट्विशा शर्मा मौत की गुत्थी अब सुलझाएगी CBI

कोर्ट ने मीडिया बयानबाजी पर नाराजगी जताई

कोर्ट ने मीडिया में चल रही बयानबाजी पर नाराजगी जताई थी, खासकर ट्विशा की सास की तरफ से। कोर्ट ने इसमें शामिल सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे मीडिया में बयानबाजी से बचें और माहौल खराब न करें। पहले हुए पोस्टमार्टम पर उठे सवालों के बाद AIIMS भोपाल में ट्विशा की दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। ट्विशा के परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उनके ससुराल वाले दावा करते हैं कि वह ड्रग्स की लत से जूझ रही थीं। उनका अंतिम संस्कार रविवार शाम को भोपाल में संपन्न हुआ।