ट्विशा शर्मा मामला: निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का परिवार-मीडिया को संदेश देश May 25, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिवार को निर्देश दिया है कि वे अपने बयान पहले जांचकर्ताओं को दें, मीडिया या आम जनता को नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि सार्वजनिक बयान से मामले की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। न्यायालय ने मीडिया से भी आग्रह किया है कि वे संभावित गवाहों के बयानों को प्रसारित न करें, ताकि जांच प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।