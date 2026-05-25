ट्विशा शर्मा मामला: निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का परिवार-मीडिया को संदेश
देश
सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिवार को निर्देश दिया है कि वे अपने बयान पहले जांचकर्ताओं को दें, मीडिया या आम जनता को नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि सार्वजनिक बयान से मामले की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। न्यायालय ने मीडिया से भी आग्रह किया है कि वे संभावित गवाहों के बयानों को प्रसारित न करें, ताकि जांच प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
मामले में CBI की सहमति अभी लंबित
सरकार के एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग पर अभी सरकार की सहमति का इंतजार है और इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। ट्विशा के मामले पर कई लोग नजर रख रहे हैं, इसलिए न्यायालय चाहता है कि जैसे-जैसे मामले की जांच आगे बढ़े, सब कुछ निष्पक्ष रहे और किसी तरह का पूर्वाग्रह न हो।