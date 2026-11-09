दिल्ली-NCR की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, वाहन प्रदूषण पर मांगी योजनाएं

इस मामले पर 23 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी। इस दौरान कोर्ट निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल और कूड़े के ढेर जैसे प्रदूषण के दूसरे बड़े कारणों पर भी गौर करेगा।

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों के मौसम में होने वाले कुल प्रदूषण का करीब एक-चौथाई हिस्सा गाड़ियों की वजह से ही होता है। कोर्ट की इस पहल का मकसद NCR की हवा को साफ करना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।