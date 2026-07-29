CBI ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले से बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत के पास CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के लिए ठोस कारण नहीं थे। इसलिए, कोर्ट ने CBI द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किया है।

कोर्ट ने आदेश में कहा, "हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सत्र न्यायाधीश के पास CBI द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्टों को खारिज करने और संज्ञान लेने के लिए कोई ठोस कारण नहीं थे। इसलिए, हम विशेष न्यायाधीश के विवादित आदेशों को रद्द करते हैं।"