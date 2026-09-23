दिल्ली का मौसम: आज उठाओ धूप का लुत्फ, IMD ने सप्ताहांत के लिए दी तूफानी चेतावनी

बुधवार की सुबह आमतौर से ज्यादा गर्म रही, तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर भी अच्छा था, जिससे मौसम सुहाना बना रहा। वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 133 रहा, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है।

ज्यादातर लोगों के लिए यह ठीक है, लेकिन संवेदनशील लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। IMD ने सलाह दी है कि जैसे-जैसे वीकेंड पास आए, मौसम के अपडेट्स पर नजर बनाए रखं।