दिल्ली का मौसम: आज उठाओ धूप का लुत्फ, IMD ने सप्ताहांत के लिए दी तूफानी चेतावनी
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दिल्ली में बुधवार को अच्छी धूप खिली है और अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अगर आप बाहर घूमने-फिरने का सोच रहे हं तो यह दिन बढ़िया रहेगा।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि इस वीकेंड पर बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है। ऐसे में आपके बाहर के प्लान में बदलाव करना पड़ सकता है या कोई और इंतजाम सोचना पड़ सकता है।
दिल्ली में सुबह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, AQI 133 रहा
बुधवार की सुबह आमतौर से ज्यादा गर्म रही, तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर भी अच्छा था, जिससे मौसम सुहाना बना रहा। वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 133 रहा, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है।
ज्यादातर लोगों के लिए यह ठीक है, लेकिन संवेदनशील लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। IMD ने सलाह दी है कि जैसे-जैसे वीकेंड पास आए, मौसम के अपडेट्स पर नजर बनाए रखं।