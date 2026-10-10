पद्मश्री सुनीता कृष्णन का वोटर फॉर्म खारिज, 'कागजी अड़चन' ने रोका समाजसेविका का पंजीकरण

जानी-मानी समाजसेविका और पद्मश्री विजेता सुनीता कृष्णन का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का फॉर्म चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। उनका यह ऑनलाइन आवेदन 'मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन' के लिए था।

दिक्कत यह आई कि इसमें माता-पिता की जानकारी गायब थी, जो साल 2002 के पुराने रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी। सुनीता ने यह जानकारी इसलिए नहीं दी थी, क्योंकि वह बहुत छोटी उम्र में ही घर से निकल गई थीं और तब से उनके परिवार से कोई खास संपर्क नहीं रहा। सुनीता कृष्णन और उनके पति ने तीन साल पहले ही पहली बार वोटर के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया था।