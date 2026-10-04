मेरठ में बीच सड़क पर हंगामा, पति की बेवफाई देख चलती कार के बोनट पर चिपकी पत्नी

यह मामला ऑनलाइन वायरल होने के बाद सुनीता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मयंक और माही दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी कार भी जब्त कर ली है।

पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, मयंक और सुनीता की शादी साल 2012 में हुई थी और तब से ही उनके रिश्ते में परेशानियां चल रही थीं।