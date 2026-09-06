उत्तर प्रदेश: संभल में हाईवे पर डंपर ने टेंपो को कुचला, मासूम समेत 5 की दर्दनाक मौत

चश्मदीदों ने स्थानीय पुलिस को बताया कि एक ई-रिक्शा अचानक यू-टर्न ले रहा था, जिसे बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी मोड़ी। इसी वजह से शहर से करीब 2 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया। जान गंवाने वालों में 3 महीने का एक मासूम बच्चा, 8 साल का एक बच्चा और उनकी चाची शामिल हैं।

हादसे के बाद सभी 5 घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग मदद के लिए आगे आए और बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दुखद हादसे से पीड़ित परिवारों और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।