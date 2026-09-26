ओमान की खाड़ी में जहाज पर हमले के 12 दिन बाद मिला भारतीय नाविक का शव

एक बार जब बचावकर्मी जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्सों तक पहुंच सके, तो सिंह का शव एक पानी भरे केबिन में मिला। वह इसी साल की शुरुआत में क्रू में शामिल हुए थे और बिहार के रहने वाले थे। हमले के कारण पर अभी भी बहस जारी है: कुछ लोग मानते हैं कि इसमें नेवल माइंस का इस्तेमाल हुआ था, जबकि दूसरे मिसाइलों या ड्रोन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

इस घटना ने कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। अब नाविकों की बेहतर सुरक्षा और स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग उठ रही है।