ओमान की खाड़ी में जहाज पर हमले के 12 दिन बाद मिला भारतीय नाविक का शव
पनामा के झंडे वाले टैंकर MT एल्गाया पर होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हुए हमले के 12 दिन बाद, भारतीय नाविक सुमित कुमार सिंह का शव बरामद कर लिया गया है। इस जहाज में अलग-अलग देशों के 25 चालक दल सदस्य सवार थे।
13 सितंबर को हुए इस हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे तलाशी अभियान मुश्किल हो गया था। अब तक 2 क्रू सदस्य लापता थे।
एल्गाया हमले के कारण पर विवाद
एक बार जब बचावकर्मी जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्सों तक पहुंच सके, तो सिंह का शव एक पानी भरे केबिन में मिला। वह इसी साल की शुरुआत में क्रू में शामिल हुए थे और बिहार के रहने वाले थे। हमले के कारण पर अभी भी बहस जारी है: कुछ लोग मानते हैं कि इसमें नेवल माइंस का इस्तेमाल हुआ था, जबकि दूसरे मिसाइलों या ड्रोन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
इस घटना ने कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। अब नाविकों की बेहतर सुरक्षा और स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग उठ रही है।