महाराष्ट्र में TET पेपर लीक: मास्टरमाइंड की लेखापाल पत्नी पटना में गिरफ्तार

SIT कर रही है मामले की जांच

जांच अधिकारियों का कहना है कि यह मामला किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला एक संगठित नेटवर्क है। विशेष जांच दल (SIT) अभी भी दूसरे संदिग्धों की तलाश में जुटी है और माना जा रहा है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां होंगी। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वे आरोपी सरगनाओं के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल करेंगे।