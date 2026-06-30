महाराष्ट्र में TET पेपर लीक: मास्टरमाइंड की लेखापाल पत्नी पटना में गिरफ्तार
महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 की परीक्षा को कुछ दिनों पहले टाल दिया गया था। दरअसल, परीक्षा से ठीक पहले पुलिस की छापेमारी में लीक हुए प्रश्नपत्र हाथ लगे थे। अब इस मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कथित मास्टरमाइंड की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से पकड़ा गया है। पुलिस का मानना है कि सुमन कुमारी ने लीक हुए प्रश्नपत्र दूसरे लोगों तक पहुंचाए और वह इस पूरे घोटाले में पैसे के लेनदेन का हिसाब-किताब संभालती थीं।
SIT कर रही है मामले की जांच
जांच अधिकारियों का कहना है कि यह मामला किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला एक संगठित नेटवर्क है। विशेष जांच दल (SIT) अभी भी दूसरे संदिग्धों की तलाश में जुटी है और माना जा रहा है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां होंगी। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वे आरोपी सरगनाओं के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल करेंगे।