बुलंदशहर: 3 साल की वानिया की तांत्रिक क्रिया के लिए हत्या, पड़ोसी महिला ने कबूला दिल दहला देने वाला जुर्म
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला सुमन को अपने पड़ोसी की 3 साल की बेटी वानिया की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुमन ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह हत्या तांत्रिक क्रिया के तहत की गई थी। 14 अक्टूबर को बच्ची वानिया बाहर खेलते हुए अचानक गायब हो गई थी। उसी दिन शाम को उसका शव सुमन के घर से बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस को बोरे में छिपा मिला बच्ची का शव
पुलिस को वानिया का शव एक बोरे में छिपा हुआ मिला था। बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान भी थे। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने बच्ची के आखिरी पलों का पता लगाया। इस दर्दनाक घटना से बच्ची का परिवार सदमे में है और उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। बच्ची का शव मिलने के बाद उसके परिवार और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है और इसमें जो भी अन्य लोग शामिल होंगे, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।