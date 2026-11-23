पुलिस को वानिया का शव एक बोरे में छिपा हुआ मिला था। बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान भी थे। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने बच्ची के आखिरी पलों का पता लगाया। इस दर्दनाक घटना से बच्ची का परिवार सदमे में है और उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। बच्ची का शव मिलने के बाद उसके परिवार और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है और इसमें जो भी अन्य लोग शामिल होंगे, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।