सुखदेव सिंह साल 1992 में इटली चले गए थे। वहां उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और महामारी के दौरान उन्होंने लुसियाना में यह ऐतिहासिक घर खरीद लिया, जहां सोनिया गांधी का जन्म हुआ था। यह संपत्ति आज भी पुराने जमाने के फर्नीचर और पारंपरिक वास्तुकला से सजी हुई है। सुखदेव को इसे किराए पर देने या गुरुद्वारा बनाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने उन सभी को मना कर दिया। इसके बजाय वे गांधी परिवार के साथ मिलकर ऐसी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि यहां आने वाले लोग इस जगह की कहानी को अच्छे से महसूस कर सकें।