इटली में सोनिया गांधी का पुश्तैनी घर! पंजाबी शख्स इसे बना रहा संग्रहालय
पंजाब के रहने वाले सुखदेव सिंह कांग, जो अब इटली में रहते हैं, उन्होंने साल 2020 में सोनिया गांधी का पुश्तैनी घर खरीदा था। उन्होंने इस जगह के इतिहास का सम्मान करते हुए, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया और इसे काफी हद तक वैसा ही रखा है। अब उनकी उम्मीद है कि वे इसे एक संग्रहालय में बदल देंगे। उन्होंने गांधी परिवार को भी यहां आने का न्योता दिया है और चाहते हैं कि यह घर ऐसी जगह बने जिसे देखने के लिए लोग उत्सुक हों।
सुखदेव सिंह जुटा रहे गांधी परिवार से जुड़ी चीजें
सुखदेव सिंह साल 1992 में इटली चले गए थे। वहां उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और महामारी के दौरान उन्होंने लुसियाना में यह ऐतिहासिक घर खरीद लिया, जहां सोनिया गांधी का जन्म हुआ था। यह संपत्ति आज भी पुराने जमाने के फर्नीचर और पारंपरिक वास्तुकला से सजी हुई है। सुखदेव को इसे किराए पर देने या गुरुद्वारा बनाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने उन सभी को मना कर दिया। इसके बजाय वे गांधी परिवार के साथ मिलकर ऐसी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि यहां आने वाले लोग इस जगह की कहानी को अच्छे से महसूस कर सकें।