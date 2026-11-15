सुजीत कुमार ने USCIRF को घेरा, बताया क्यों जेल में बंद हैं शरजील इमाम

संसद की कानून और न्याय, कार्मिक और लोक शिकायत संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि इमाम को पुख्ता सबूतों के आधार पर जमानत नहीं मिली, जबकि इसी मामले में 5 अन्य लोगों को जमानत दे दी गई थी। उन्होंने USCIRF की आलोचना की कि वह कानूनी बारीकियों पर ध्यान देने के बजाय धार्मिक पहलू पर ज्यादा केंद्रित है। कुमार ने बताया कि दिल्ली की अदालत ने भी माना था कि इमाम के भाषण हिंसा भड़काने और देश की एकता को खतरे में डालने वाले थे। आखिर में कुमार ने USCIRF से अपील की कि वह आगे कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले अपने खुद के पूर्वाग्रहों पर गहराई से सोचे।