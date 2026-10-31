कर्नाटक में किसान गन्ने के दाम पर अड़े, आज राज्यव्यापी बंद

कर्नाटक राज्य किसान संघ और हरित सेना जैसे संगठनों की अगुवाई में किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे पीछे नहीं हटेंगे।

उनकी मांगों में सिर्फ गन्ने के बेहतर दाम ही नहीं, बल्कि इथेनॉल नीति में बदलाव और चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी संशोधन शामिल है।

राज्य के अधिकारियों से बातचीत के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते शनिवार को पूरे राज्य में स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया है।