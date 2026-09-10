चीनी महंगी होते ही महाराष्ट्र का बड़ा ऐलान: 15 अक्टूबर से पेराई, उद्योग ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र 15 अक्टूबर से चीनी मिलों में पेराई शुरू करने जा रहा है। यह तारीख उद्योग जगत के नेताओं की 1-15 नवंबर की मांग से पहले है। राज्य ने यह फैसला तब किया जब अगस्त 2026 में चीनी की कीमतों में 40 प्रतिशत का भारी उछाल देखा गया। इससे बाजार में चीनी की कमी होने का डर पैदा हो गया था।
पेराई की यह जल्द शुरुआत केंद्र सरकार के उस इरादे से भी मेल खाती है, जिसमें वो उत्पादन बढ़ाना चाहती है और उसने बाजार को स्थिर करने के लिए हाल ही में अतिरिक्त चीनी आयात करने की बात कही थी।
चीनी उद्योग कर रहा विरोध
चीनी उद्योग से जुड़े संगठन इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर गन्ना पूरी तरह से नहीं पका, तो इससे किसानों और फैक्ट्रियों, दोनों को नुकसान होगा। उन्होंने अच्छी उपज के लिए 1 से 15 नवंबर के बीच पेराई शुरू करने का सुझाव दिया था। लेकिन सरकार लंबी अवधि के उत्पादन को देखने के बजाय, अभी तुरंत आपूर्ति की समस्या को हल करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है।
इसके बावजूद, महाराष्ट्र में इस सीजन में चीनी का उत्पादन थोड़ा कम रहने का अनुमान है। इस साल 96.45 लाख मीट्रिक टन चीनी होने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन (2025-26) में यह 99.20 लाख मीट्रिक टन थी।