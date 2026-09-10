चीनी महंगी होते ही महाराष्ट्र का बड़ा ऐलान: 15 अक्टूबर से पेराई, उद्योग ने उठाए सवाल

चीनी उद्योग से जुड़े संगठन इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर गन्ना पूरी तरह से नहीं पका, तो इससे किसानों और फैक्ट्रियों, दोनों को नुकसान होगा। उन्होंने अच्छी उपज के लिए 1 से 15 नवंबर के बीच पेराई शुरू करने का सुझाव दिया था। लेकिन सरकार लंबी अवधि के उत्पादन को देखने के बजाय, अभी तुरंत आपूर्ति की समस्या को हल करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

इसके बावजूद, महाराष्ट्र में इस सीजन में चीनी का उत्पादन थोड़ा कम रहने का अनुमान है। इस साल 96.45 लाख मीट्रिक टन चीनी होने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन (2025-26) में यह 99.20 लाख मीट्रिक टन थी।