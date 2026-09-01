देश में 38 प्रतिशत तक बढ़े चीनी के दाम, सरकारी कोशिशों से भी खुदरा बाजार में राहत नहीं
भारत में चीनी के दाम काफी बढ़ गए हैं। 30 अगस्त तक इसका औसत भाव 64.24 रुपये प्रति किलो रहा, जो पिछले महीने से 30 प्रतिशत और पिछले साल से 38.63 प्रतिशत ज्यादा है। कुछ शहरों में तो दाम 70 रुपये प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच गए हैं। इसकी मुख्य वजह इस सीजन में चीनी का उत्पादन कम होना, त्योहारों की वजह से मांग बढ़ना और मिलों द्वारा आपूर्ति को रोककर रखना है।
सरकार ने शुल्क-मुक्त कच्ची चीनी के आयात को दी मंजूरी
साल 2025-26 के लिए चीनी का उत्पादन करीब 306 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमानों से 11 प्रतिशत कम है। इसकी वजह यह है कि फसलें बीमारियों और भारी बारिश से प्रभावित हुई थीं। स्थिति को सामान्य करने के लिए सरकार ने शुल्क-मुक्त कच्चे चीनी के आयात को मंजूरी दे दी है। साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक की सीमाएं भी सख्त की गई हैं। इन उपायों के बाद मिलों से चीनी के दाम तो गिरे हैं, लेकिन खुदरा बाजार में कीमतें अब भी ज्यादा हैं।