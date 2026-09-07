मिठाइयों के शौकीनों को बड़ा झटका, महंगी चीनी से बढ़ेंगी कीमतें

सिर्फ चीनी ही नहीं, मुंबई में सितंबर महीने से दूध 9 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। घी, पनीर और ड्राई फ्रूट्स के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। देशभर के मिठाई बनाने वालों का कहना है कि वे इन बढ़ी हुई कीमतों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। मिठाई विक्रेता और हलवाई मानते हैं कि अगर दिवाली तक चीनी के दाम कुछ गिर भी जाएं, तब भी उनकी कुल लागत ज्यादा ही बनी रहेगी।