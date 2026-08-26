पुणे में कम हुए चीनी के दाम, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

व्यापारियों का कहना है कि जमाखोरी जैसी कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि बिक्री का ज्यादातर पैसा त्योहारों के व्यस्त महीनों के लिए नया स्टॉक खरीदने में ही लग जाता है। कुल चीनी का केवल 35 फीसदी ही सीधे ग्राहकों तक पहुंचता है। बाकी हिस्सा पेय और कैंडी कंपनियों जैसे बड़े खरीदारों को दिया जाता है। इसी बीच, कुछ थोक व्यापारियों ने कीमतों में पहले हुई बढ़ोतरी के लिए चीनी मिलों के कुछ हिस्सों को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप था कि मिलों ने थोक विक्रेताओं को दी जाने वाली चीनी के दाम बढ़ा दिए थे।