पश्चिम बंगाल: खुद को मंत्री बताकर शख्स ने 3 जजों को धमकाया

पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोर्ट में 3 जजों को एक शख्स ने धमकाया। यह शख्स खुद को कैबिनेट मंत्री बता रहा था। दरअसल, जजों की गाड़ी को न्यू अलीपुर में एक निजी वाहन के ड्राइवर ने रोक दिया था, जिसके बाद यह घटना हुई।

खुद को मंत्री बताने वाला यह सुदीप्त रॉय चौधरी जिला जज के चेंबर में जा पहुंचा। वहां उसने कई फोन किए और अपना रुतबा व पहुंच होने का दावा करके दबाव बनाने की कोशिश की।