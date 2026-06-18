RJD सांसद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा कानूनी नोटिस, मांगा 5 साल का हिसाब देश Jun 18, 2026

अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने दावा किया था कि मंदिर के लिए आए 7 से 7.5 करोड़ रुपये का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद सुधाकर सिंह ने ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में ट्रस्ट से साल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के दान और खर्च का पूरा हिसाब मांगा गया है। इसमें ऑडिट की गई बैलेंस शीट, आय-व्यय का ब्यौरा, ऑडिटर्स की रिपोर्ट और बैंक खातों की जानकारी भी शामिल है। इसके अलावा, जमीन खरीदने के रिकॉर्ड और विदेशी योगदान (FCRA) की पूरी जानकारी भी मांगी गई है। इस नोटिस के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और विपक्षी नेताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।