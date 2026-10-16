सुधा यादव बनीं कर्नाटक की राज्यपाल, राज्य को मिली दूसरी महिला मुखिया

सुधा यादव का यह सफर 1999 के कारगिल युद्ध में अपने पति को खोने के बाद शुरू हुआ। उनके पति सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी थे, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे।

उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस बड़े दुख को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और राजनीति में कदम रखा। बाद में वह हरियाणा से सांसद भी चुनी गई हैं।

इतना ही नहीं, उन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। उनकी यह कहानी कई लोगों को मुश्किलों का सामना करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।