नेपाल बाढ़: सोनौली सीमा पर 16 किलोमीटर लंबी ट्रकों की कतार, जान बचाने भारत भागे हजारों नेपाली
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नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने भारत के साथ होने वाले व्यापार को बुरी तरह बाधित कर दिया है। इसके चलते मुख्य सप्लाई के रास्ते बंद हो गए हैं और सोनौली सीमा पर माल ढोने वाले ट्रकों की 16 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। यह जाम आस-पास के हाइवे पर भी फैल रहा है। अधिकारी इस भीड़ को खत्म करने में लगे हुए हैं और साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों पर भी लगातार नजर रख रहे हैं।
नेपाली कामगार भारत आ रहे
नदियां अब भी उफान पर हैं, ऐसे में काठमांडू के राज कुमार गौतम जैसे कई नेपाली कामगार अपनी जान बचाने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। राज कुमार गौतम ने बताया, "बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोग बहुत डरे हुए हैं और देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं।"
भारतीय राहत दल, जिनमें NDRF और SDRF की टीमें शामिल हैं, मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय लोगों के साथ-साथ आपदा से बचकर आए लोगों की भी मदद कर रहे हैं।