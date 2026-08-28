नेपाल बाढ़: सोनौली सीमा पर 16 किलोमीटर लंबी ट्रकों की कतार, जान बचाने भारत भागे हजारों नेपाली

नदियां अब भी उफान पर हैं, ऐसे में काठमांडू के राज कुमार गौतम जैसे कई नेपाली कामगार अपनी जान बचाने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। राज कुमार गौतम ने बताया, "बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोग बहुत डरे हुए हैं और देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं।"

भारतीय राहत दल, जिनमें NDRF और SDRF की टीमें शामिल हैं, मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय लोगों के साथ-साथ आपदा से बचकर आए लोगों की भी मदद कर रहे हैं।