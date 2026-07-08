जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से कोहराम: डोडा-किश्तवाड़ में सब डूबा, प्रशासन पर फूटा गुस्सा

स्थानीय लोग नाराज, राहत टीमें सक्रिय

बाढ़ के पानी ने संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है और कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। यहां के स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज हैं और उनका कहना है कि स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। वहीं, राहत टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और सड़कों को साफ करने, प्रभावित परिवारों की मदद करने और नुकसान का आकलन करने में जुट गई हैं।