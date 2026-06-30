लाहौल-स्पीति में अचानक बाढ़ से 50 से ज्यादा वाहन फंसे
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सोमवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में अचानक आई बाढ़ ने एक मुख्य सड़क का कुछ हिस्सा बहा दिया, जिससे 50 से ज्यादा टूरिस्ट वाहन फंसे रह गए। दरअसल, यह बाढ़ बारिश की वजह से नहीं आई थी, बल्कि ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी झल्मा नाले में भर गया था, जिसके कारण पूरा इलाका अस्त-व्यस्त हो गया।
BRO और अधिकारियों ने मरम्मत का काम शुरू किया
घटना के तुरंत बाद सड़क मरम्मत की टीमें काम पर लग गईं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (BRO) और स्थानीय अधिकारी कुछ ही घंटों में रास्ता ठीक करने में जुटे हैं। पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने बताया कि जैसे ही सड़क संपर्क बहाल होगा, सभी फंसे हुए टूरिस्टों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और सड़क को फिर से आवाजाही के लिए खोला जा सके।