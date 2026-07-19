जम्मू-कश्मीर के राजौरी में बाढ़ का कोहराम, 50 से अधिक परिवारों को सुरक्षित निकाला गया

प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए नदी किनारे रहने वाले 50 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बचाव दल और पुलिस ने अफरा-तफरी के बीच अब्दुल्ला और तारिक पुल के पास के खतरनाक इलाकों से लोगों को बाहर निकाला। स्थानीय विधायक इफ्तिखार अहमद राहत कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए शहर लौट आए हैं।

वहीं, बचाव अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। जैसे ही पानी का स्तर नीचे आएगा, नुकसान का आकलन शुरू होगा। अहमद ने जिला प्रशासन से तुरंत प्रभावित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास के उपाय शुरू करने का आग्रह किया है।