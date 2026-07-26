लुधियाना में महिला इंस्पेक्टर से बलात्कार का आरोप, सब-इंस्पेक्टर निलंबित

महिला ने यह भी बताया है कि सिंह ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उससे पैसे भी ठग लिए। इस हफ्ते इस मामले में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद सिंह को निलंबित कर दिया गया और उनका तबादला भी कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि सिंह फिलहाल लापता है और उसकी तलाश जारी है। मामले की जांच अभी चल रही है।