लुधियाना में महिला इंस्पेक्टर से बलात्कार का आरोप, सब-इंस्पेक्टर निलंबित
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लुधियाना के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर साहिबमीत सिंह, को निलंबित कर दिया गया है। एक महिला इंस्पेक्टर ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला इंस्पेक्टर का कहना है कि नवंबर 2023 में एक बैठक के दौरान सिंह ने उसे नशीला पेय पिलाया। आरोप है कि जब वह बेहोश हो गई, तो सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
आधिकारिक शिकायत दर्ज, साहिबमीत सिंह लापता
महिला ने यह भी बताया है कि सिंह ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उससे पैसे भी ठग लिए। इस हफ्ते इस मामले में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद सिंह को निलंबित कर दिया गया और उनका तबादला भी कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि सिंह फिलहाल लापता है और उसकी तलाश जारी है। मामले की जांच अभी चल रही है।