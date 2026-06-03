उत्तर प्रदेश में लू के कारण 8,000 से अधिक मौतों का खतरा, नए अध्ययन में हुआ चौंकाने वाला खुलासा देश Jun 03, 2026

एक नए अध्ययन ने चेतावनी दी है कि भारत में सबसे ज्यादा लू का खतरा उत्तर प्रदेश को है। इस अध्ययन के मुताबिक, महज 5 दिन की लू के दौरान 8,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं, जो बिहार के लिए अनुमानित आंकड़े से दोगुना से भी कहीं ज्यादा है। इसके पीछे मुख्य वजह उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी है। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि लखनऊ और आगरा जैसे कई जिले पूरे देश में गर्मी की सबसे ज्यादा चपेट में आने वाले इलाकों में शामिल हैं।