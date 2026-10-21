उत्तराखंड में धरती 'फंसी', 8.1 तीव्रता के भूकंप का बड़ा खतरा

वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड हिमालय की फॉल्ट (भूपर्पटी की दरार) पूरी तरह से फंसी हुई है और इसमें धीरे-धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। यह दबाव इतना है कि इससे हर लगभग 100 साल में 8.1 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आ सकता है।

तमिलनाडु के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया। उन्होंने आस-पास के इंडो-गंगेटिक मैदानों में हो रहे बदलावों को जानने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया। यह इलाका दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।