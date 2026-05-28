भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन लगभग 10 प्रतिशत हुआ कम, जानिए क्या रहा कारण देश May 28, 2026

भारत में सोलर ऊर्जा का उत्पादन लगभग 10 प्रतिशत तक कम हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह वायु प्रदूषण है, जो सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोकता है। एक अध्ययन के अनुसार, कोयले से चलने वाले बिजली प्लांटों, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले बारीक कण सूरज की किरणों को बाधित करते हैं। इन कणों के कारण सोलर पैनल उतनी बिजली नहीं बना पाते जितनी उन्हें बनानी चाहिए। यह समस्या खासकर उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि वहां प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है और इसी वजह से यहां बिजली उत्पादन की सबसे ज्यादा क्षमता का नुकसान हुआ है।