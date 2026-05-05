करोड़ों महिलाओं को मिल सकती है सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति, भारत के पास है यह शक्तिशाली हथियार!

भारत में HPV वैक्सीन अभियान की गति धीमी है

भारत ने इस साल की शुरुआत में ही HPV वैक्सीन का एक अभियान शुरू किया। इसके तहत देश भर के 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ सेंटर्स पर जांच (स्क्रीनिंग) की सुविधा दी गई। लेकिन, अप्रैल महीने तक, सही उम्र वाली सिर्फ करीब 10 प्रतिशत लड़कियों को ही यह टीका लग पाया। कम जागरूकता और स्कूल-कॉलेज की परीक्षाओं का समय इसकी मुख्य वजह रही, जिससे टीकाकरण की गति धीमी पड़ गई। वहीं, जांच (स्क्रीनिंग) की दर तो और भी कम है। 2 प्रतिशत से भी कम महिलाएं अपनी जांच करवाती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोके जा सकने वाले कैंसर से निपटने के लिए ज्यादा निवेश और लोगों में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है।