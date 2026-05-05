करोड़ों महिलाओं को मिल सकती है सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति, भारत के पास है यह शक्तिशाली हथियार!
एक नए अध्ययन के अनुसार, अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) के टीके और जांच (स्क्रीनिंग) पर ध्यान दिया जाए, तो भारत अगले सौ सालों में 1 करोड़ से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के मामले रोकने में सफल हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) चाहता है कि 90 प्रतिशत लड़कियों को HPV का टीका लगे, 70 प्रतिशत महिलाओं की जांच (स्क्रीनिंग) हो और कैंसर के शुरुआती 90 प्रतिशत मामलों या कैंसर से जूझ रहे मरीजों का इलाज हो। हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।
भारत में HPV वैक्सीन अभियान की गति धीमी है
भारत ने इस साल की शुरुआत में ही HPV वैक्सीन का एक अभियान शुरू किया। इसके तहत देश भर के 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ सेंटर्स पर जांच (स्क्रीनिंग) की सुविधा दी गई। लेकिन, अप्रैल महीने तक, सही उम्र वाली सिर्फ करीब 10 प्रतिशत लड़कियों को ही यह टीका लग पाया। कम जागरूकता और स्कूल-कॉलेज की परीक्षाओं का समय इसकी मुख्य वजह रही, जिससे टीकाकरण की गति धीमी पड़ गई। वहीं, जांच (स्क्रीनिंग) की दर तो और भी कम है। 2 प्रतिशत से भी कम महिलाएं अपनी जांच करवाती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोके जा सकने वाले कैंसर से निपटने के लिए ज्यादा निवेश और लोगों में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है।