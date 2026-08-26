हिमाचल प्रदेश में 525 प्रतिशत बढ़ी झीलें, पैदा हुआ ग्लेशियरों के फटने से गंभीर बाढ़ का खतरा

इन बढ़ती हुई झीलों में से कई खासकर अचानक टूटकर बाढ़ लाने के बड़े खतरे में हैं। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) कहते हैं। अध्ययन चेतावनी देता है कि अगर ब्यास बेसिन में हिमसू झील टूटती है, तो इससे 94 इमारतें बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। इनमें उहल-III और पंडोह बांध के इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा शामिल है। इसी तरह सतलल बेसिन में अगर कोई और बड़ी झील टूटती है, तो 588 इमारतें प्रभावित हो सकती हैं। इनमें कोल्डम प्रोजेक्ट और रामपुर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन झीलों की निगरानी और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।