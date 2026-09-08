भारतीय अस्पतालों में मंडरा रहा मौत का खतरा: ग्राम-नेगेटिव संक्रमण 43 प्रतिशत तक जानलेवा

20 भारतीय अस्पतालों में हुए एक नई अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि 1.59 लाख भर्ती हुए मरीजों में से 26,213 मरीजों में ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया का संक्रमण था। इस अध्ययन के मुताबिक, 1.59 लाख मरीजों में से जिन लोगों को इलाज में मुश्किल पैदा करने वाले कुछ खास जीवाणु जनित संक्रमण हुए थे, उन पर मौत का खतरा 43 प्रतिशत तक बढ़ गया। ऐसे रेसिस्टेंट बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रक्त संक्रमण में मृत्यु दर 51 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और इन मरीजों के इलाज का खर्च भी काफी ज्यादा आता है।