ब्रह्मपुत्र पर चीन का 15.99 लाख करोड़ का बांध भारत-बांग्लादेश के लिए है जल प्रलय का निमंत्रण?

चीन इस समय तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 168 अरब डॉलर (लगभग 15.99 लाख करोड़ रुपये) है। एक नए अध्ययन के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि भविष्य में जलवायु परिस्थितियों के चलते ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का बहाव काफी बढ़ सकता है। इसके साथ ही बाढ़ जैसी तेज बहाव वाली घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में बसे समुदायों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है।